Жительница Светлого стала жертвой альфонса из Рязани

Калининградские полицейские задержали на территории Рязанской области подозреваемого в краже денег у жительницы Светлого. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

47-летний уголовник познакомился в социальной сети с 62-летней жительницей Светлого и вскоре переехал жить к новой пассии. В начале сентября 2021 года мужчина сообщил женщине, что идёт устраиваться на работу, а сам в это время через мобильное приложение на телефоне возлюбленной перевел 60 тысяч на свою карту, а еще 13 тысяч послал своей дочери. Когда с девушкой связались сотрудники полиции, она незамедлительно перевела всю сумму потерпевшей.

Обман вскрылся, когда жительница Светлого отправилась в магазин и обнаружила, что ее банковский счет опустел. К тому времени альфонс уже покинул пределы Калининградской области.

На мужчину завели уголовное дело, ему грозит до 6 лет лишения свободы.