Вахтовик из Омска задержится в области после двойного ограбления

В Гурьевском районе полицейские задержали подозреваемого в грабеже. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Ранее в полицию поступило два заявления от сотрудников магазина о краже алкогольной продукции. В течение дня было похищено 5 бутылок с алкоголем.

Участковые опросили сотрудников магазина и изъяли записи с камер видеонаблюдения. Вскоре злоумышленника задержали. Как выяснили правоохранители, 21-летний житель Омской области работал на вахте в Санкт-Петербурге и приехал в Гурьевск погостить к другу. Когда алкоголь закончился, мужчина отправился в ближайший магазин, но денег на покупку спиртного у него не хватило. Тогда он схватил три бутылки водки и виски и выбежал с ними из магазина.

Расправившись с напитками, злоумышленник захотел добавки. После чего он вновь пришел в тот же магазин, взял с ближайших ко входу полок две бутылки водки и скрылся. Однако пока подозреваемый и его товарищ распивали похищенное, между ними произошел конфликт, в результате которого была вызвана полиция.

В отношении подозреваемого в грабеже возбуждены уголовные дела.