Александр Ярошук поздравил калининградцев с Новым годом и Рождеством

Александр Ярошук.

В редакцию «Комсомолки» поступило поздравление от члена Совета Федерации от Калининградской области, бывшего мэра областного центра Александра Ярошука. В нем, в частности, говорится:

«Дорогие мои калининградцы и жители Калининградской области! От всей души поздравляю Вас с наступающим Новым 2022 годом и Рождеством Христовым!

Подытоживая уходящий год, скажу лишь, что когда мы с Вами что-то делаем все вместе, любая задача по плечу, и даже большая беда постепенно отступает. Я хочу низко поклониться нашим докторам, всем, кто в праздники вновь будет на сменах в «красных зонах» спасать жизни. Я хочу поклониться нашим волонтёрам, всем, у кого неравнодушное сердце, кто не может пройти мимо чужой беды и немощи.

Именно благодаря таким, как Вы, дорогие мои земляки, мы постепенно справляемся и с навалившейся на нас пандемией.

Я верю, что наступит такой день, когда все мы забудем про маски, будем встречаться, общаться, обнимать друзей и пожилых родителей без боязни принести вирус.

Ну а пока каждый из нас делает, что может. Ведь для того, чтобы сделать добро - не нужно многого, иногда достаточно просто нашего понимания и сочувствия, чтобы тот, кому плохо - почувствовал в себе силы жить дальше и стал счастливым.

Как и многие из Вас, я тоже стараюсь руководствоваться простым принципом: можешь помочь - помоги.

Искренне горжусь моими неравнодушными земляками. От всего сердца желаю всем духовного и телесного здравия! Пусть Бог хранит Вас и Ваши семьи!

С уважением, Александр Ярошук, сенатор Российской Федерации от Калининградской области».