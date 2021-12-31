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Здоровье31 декабря 2021 10:09

За сутки коронавирусом заболели 182 калининградца

При этом выздоровели 192 человека
Кирилл Алексеев
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Фото: Иван МАКЕЕВ

В Калининградской области за минувшие сутки выявлено 182 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. При этом 192 калининградца выздоровели и были выписаны из больниц. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по контролю за распространением пандемии.

В целом по стране за последние сутки выявлено 20 638 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 1 704 (8,3%) - активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране нарастающим итогом выявлено 10 499 982 человека в 85 регионах.

Также за сутки зафиксировано 912 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 308 860 человек.