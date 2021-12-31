Глава калининградского СК исполнил мечту 13-летнего мальчика

. Фото: Следственное управление СК России по Калининградской области

Глава следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области генерал-майор юстиции Дмитрий Бочаров принял участие в общероссийской акции добрых дел «Елке желаний». Как сообщили в пресс-службе СК, он исполнил мечту 13-летнего жителя Калининграда – Глеба Селиверстова.

Мальчик увлекается техникой, историей Великой Отечественной войны, живо интересуется окружающим миром. В арсенале его игрушек множество и пожарных машин самых различных модификаций. Но заветной мечтой Глеба было прокатиться на настоящей пожарной машине и познакомиться с пожарными.

- Сотрудники регионального управления СКР во взаимодействии с главным управлением МЧС России по Калининградской области организовали для Глеба экскурсию в пожарно-спасательную часть № 1 по охране Ленинградского района городского округа «Город Калининград», - отметили в пресс-службе.

Как сообщается, экскурсию для мальчика провел командир отделения Анзор Эркенов. Глеб примерил спецодежду пожарных – теплоотражающий костюм ТОК-200, маску от дыхательного аппарата для работы в непригодной для дыхания среде, узнал, каким оборудованием пользуются спасатели при тушении пожаров, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.