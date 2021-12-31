Во время пожара в офисном центре в Калининграде эвакуировали 10 человек

В четверг, 30 декабря, в 22.01 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Озерова в Калининграде.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Калининградской области, в пятиэтажном офисном здании в одной из комнат на втором этаже горели мебель и оргтехника.

- Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Эвакуировано 10 человек. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты в составе 28 человек и 7 единиц техники, - отметили в пресс-службе.