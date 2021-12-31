В Калининградской области добыли «Голову тигра» - янтарный самородок весом 2,7 кг

. Фото: пресс-служба Янтарного комбината.

Накануне Нового года на Калининградском янтарном комбинате добыли самородок, напоминающий голову крупного хищника из семейства кошачьих.

- Уникальный янтарь весом 2,7 кг был найден во время осмотра бортов Приморского карьера. Самородки весом от 2,5 кг встречаются примерно раз в два–три года при среднегодовом объеме добыче в 450–500 тонн, - отметили в пресс-службе комбината.

Работники комбината присвоили самородку символичное имя «Голова тигра».

- Сотрудники комбината расценили ценную находку, сделанную в канун Нового года, покровителем которого согласно восточному гороскопу будет Тигр, как добрый знак, - добавили в пресс-службе.

Отмечается также, что «Голова тигра» стала 21 самородком в ряду добытых янтарных гигантов 2021 года. Таким образом, Калининградский янтарный комбинат превзошел результат 2020 года и поставил новый абсолютный рекорд предприятия.