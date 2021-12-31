В оперштабе рассказали, кто заболел коронавирусом в Калининградской области за сутки

За последние сутки в Калининградской области зарегистрированы 182 случая коронавирусной инфекции. Как сообщили в региональном оперштабе по контролю за распространением пандемии, в структуре - 160 ОРВИ, 13 случаев пневмонии, 9 бессимптомных.

Среди заболевших:

- 73 пенсионера;

- 5 медицинских работников;

- 3 работника образовательных учреждений;

- 6 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 4 работающих на промышленных предприятиях;

- 5 работников транспортных предприятий, водителей;

- 2 сотрудника банков;

- 2 сотрудника охранных предприятий;

- 1 сотрудник предприятия по оказанию телекоммуникационных услуг;

- 2 работника предприятий пищевой промышленности;

- 1 работник предприятий в сфере ЖКХ;

- 1 работник с/х;

- 23 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 2 ребенка, посещающих детский сад;

- 2 учащихся;

- 3 студента трех образовательных учреждений;

- 47 неработающих.