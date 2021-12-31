В оперштабе рассказали, кто заболел коронавирусом в Калининградской области за сутки

За последние сутки в Калининградской области зарегистрированы 182 случая коронавирусной инфекции. Как сообщили в региональном оперштабе по контролю за распространением пандемии, в структуре - 160 ОРВИ, 13 случаев пневмонии, 9 бессимптомных.
Среди заболевших:
- 73 пенсионера;
- 5 медицинских работников;
- 3 работника образовательных учреждений;
- 6 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 4 работающих на промышленных предприятиях;
- 5 работников транспортных предприятий, водителей;
- 2 сотрудника банков;
- 2 сотрудника охранных предприятий;
- 1 сотрудник предприятия по оказанию телекоммуникационных услуг;
- 2 работника предприятий пищевой промышленности;
- 1 работник предприятий в сфере ЖКХ;
- 1 работник с/х;
- 23 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 2 ребенка, посещающих детский сад;
- 2 учащихся;
- 3 студента трех образовательных учреждений;
- 47 неработающих.