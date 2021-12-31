На Мамоновском шоссе 30-летний калининградец въехал в дерево

. Фото: УГИБДД Калининградской области

Серьезное ДТП случилось в четверг, 30 декабря, на Мамоновском шоссе.

Как сообщили в управлении ГИБДД по Калининградской области, в 22 часа 40 минут на 12-м километре Мамоновского шоссе со стороны поселка Прибрежный в направлении Калининграда двигался автомобиль «Мерседес» под управлением 30-летнего водителя.

- Мужчина неверно выбрал безопасный скоростной режим, не справился с управлением, выехал на обочину дороги, где врезался в придорожное дерево справа по ходу движения автомобиля, - отметили в ГИБДД, добавив, что в результате ДТП водитель получил телесные повреждения.