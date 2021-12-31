ДТП в Полесском районе: «Фольксваген» улетел в кювет

. Фото: УГИБДД Калининградской области

В четверг, 30 декабря, в 6 часов 10 минут авария произошла на 19-м километре автодороги «Истровка - Солдатово - Красный Бор».

Как сообщили в управлении ГИБДД по Калининградской области, в направлении поселка Истровка двигался автомобиль «Фольксваген» под управлением 30-летней женщин. К сожалению, она не учла метеорологические условия, в результате чего съехала с дороги в кювет справа по ходу движения автомобиля.

- В результате ДТП водитель получила телесные повреждения, - добавили в полиции.