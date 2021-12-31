В Калининграде откроется многофункциональный Дом молодежи

. Фото: Правительство Калининградской области

В Калининграде в здании бывшего Дома культуры разместится молодежная арт-резиденция. Сейчас в его помещениях ведется ремонт. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Дом культуры, на базе которого разместится новый молодежный центр, функционировал в Калининграде с 1959 года. В 60-70-е годы здесь проводились концерты, работал небольшой кинотеатр, дети и подростки посещали разные тематические кружки, студии и секции.

Агентство по делам молодежи Калининградской области намерено организовать здесь современный многофункциональный «Дом молодежи». Планируется оборудовать студии звукозаписи и монтажа, театральные и танцевальные классы, коворкинг-зону, проводить творческие встречи, фестивали и конкурсы.

В правительстве отметили, что контракт на покупку здания был заключен ГБУ «Центр молодежи» Калининградской области 6 декабря 2021 года. В настоящее время произведена замена наружных вывесок здания, осуществляется монтаж светового оформления фасада. В главном зале завершаются ремонтные работы: отреставрировано напольное покрытие, восстановлены лепнина потолочных покрытий и балкон, покрашены стены, снесены надстройки, произведена разводка электросетей. Кроме того, составлен дизайн-проект ремонтных работ первого этажа и актового зала.