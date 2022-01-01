Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия1 января 2022 9:55

В Зеленоградске утонула жительница Московской области

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
КомментироватьОставить комментарий(0)

Трагедия случилась 31 декабря. В Зеленоградске в Балтийском море утонула женщина. Как сообщает пресс-служба регионального СК, погибшей оказалась 65-летняя жительница города Раменское Московской области, которая приехала в Калининградскую область в регион на отдых.

"По предварительным данным, женщина вышла на волнорез, оступилась и упала в воду. Ее тело уже без признаков жизни из воды вытащили другие отдыхающие", - сообщили в СК.

Светлогорским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Калининградской области была организована доследственная проверка.

Предстоит установить все обстоятельства произошедшего.