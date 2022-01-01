В Зеленоградске утонула жительница Московской области

Трагедия случилась 31 декабря. В Зеленоградске в Балтийском море утонула женщина. Как сообщает пресс-служба регионального СК, погибшей оказалась 65-летняя жительница города Раменское Московской области, которая приехала в Калининградскую область в регион на отдых.

"По предварительным данным, женщина вышла на волнорез, оступилась и упала в воду. Ее тело уже без признаков жизни из воды вытащили другие отдыхающие", - сообщили в СК.

Светлогорским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Калининградской области была организована доследственная проверка.

Предстоит установить все обстоятельства произошедшего.