СК: В Калининградской области за сутки в пожарах погибли два человека

. Фото: Следственное управление СК России по Калининградской области

Два человека погибли в пожарах в Калининградской области за сутки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Так, утром 31 декабря при тушении пожара в частном доме в поселке Ратное Гвардейского района было обнаружено тело мужчины с признаками отравления продуктами горения. Погибший - 66-летний хозяин дома.

"По предварительным данным, на погибшем от спирального обогревателя, которым отапливалась комната, загорелась одежда, мужчина самостоятельно справиться с пожаром не смог и погиб. Видимых признаков, указывающих на насильственный характер смерти, на теле погибшего не обнаружено", - отметили в СК.

Кроме того, 72-летняя женщина погибла в пожаре в поселке Яблоневка Гурьевского района. Трагедия случилась 1 января.

"Тело хозяйки квартиры так же с признаками отравления продуктами горения обнаружено в подвальном помещении дома возле котла отопления, где и находился очаг возгорания", - говорят следователи.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.