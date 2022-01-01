Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия1 января 2022 13:01

СК: В Калининградской области за сутки в пожарах погибли два человека

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Фото: Следственное управление СК России по Калининградской области

Два человека погибли в пожарах в Калининградской области за сутки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Так, утром 31 декабря при тушении пожара в частном доме в поселке Ратное Гвардейского района было обнаружено тело мужчины с признаками отравления продуктами горения. Погибший - 66-летний хозяин дома.

"По предварительным данным, на погибшем от спирального обогревателя, которым отапливалась комната, загорелась одежда, мужчина самостоятельно справиться с пожаром не смог и погиб. Видимых признаков, указывающих на насильственный характер смерти, на теле погибшего не обнаружено", - отметили в СК.

Кроме того, 72-летняя женщина погибла в пожаре в поселке Яблоневка Гурьевского района. Трагедия случилась 1 января.

"Тело хозяйки квартиры так же с признаками отравления продуктами горения обнаружено в подвальном помещении дома возле котла отопления, где и находился очаг возгорания", - говорят следователи.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.