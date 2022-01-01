Больше всего пенсионеров: Кто еще в Калининграде заболел COVID-19

В Калининградской области за сутки коронавирусом заболели 177 человек. По данным регионального министерства здравоохранения, среди заболевших:
55 пенсионеров;
4 медицинских работника;
5 работников образовательных учреждений;
5 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
2 работника промышленных предприятиях;
2 работника транспортных предприятий, водителей;
2 сотрудника банков;
3 сотрудника охранных предприятий;
2 сотрудника предприятий по оказанию телекоммуникационных услуг;
4 работника предприятий пищевой промышленности;
2 работника сельского хозяйства;
сотрудник гостиницы;
30 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
2 ребенка, не посещающих дошкольное учреждение;
4 ребенка, посещающих детский сад;
7 учащихся;
7 студентов шести образовательных учреждений;
40 неработающих.