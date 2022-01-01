Больше всего пенсионеров: Кто еще в Калининграде заболел COVID-19

В Калининградской области за сутки коронавирусом заболели 177 человек. По данным регионального министерства здравоохранения, среди заболевших:

55 пенсионеров;

4 медицинских работника;

5 работников образовательных учреждений;

5 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

2 работника промышленных предприятиях;

2 работника транспортных предприятий, водителей;

2 сотрудника банков;

3 сотрудника охранных предприятий;

2 сотрудника предприятий по оказанию телекоммуникационных услуг;

4 работника предприятий пищевой промышленности;

2 работника сельского хозяйства;

сотрудник гостиницы;

30 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

2 ребенка, не посещающих дошкольное учреждение;

4 ребенка, посещающих детский сад;

7 учащихся;

7 студентов шести образовательных учреждений;

40 неработающих.