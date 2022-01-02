Автомобильно-железнодорожный паром «Маршал Рокоссовский» направляется в Калининград

Автомобильно-железнодорожный паром «Маршал Рокоссовский» вышел с турецкого завода «Kuzey Star» и направляется в Калининградскую область. Об этом сообщает информационно-аналитическое агентство «ПортНьюс».

- После пополнения запасов в порту Тузла паром отправится на Балтику в Калининград. Заказчик и оператор парома - "Росморпорт", построен на судостроительном завод «Kuzey Star» в кооперации с Невским судостроительным-судоремонтным заводом, - сообщает агентство.

Паром «Маршал Рокоссовский» не предназначен для перевозки пассажиров. Планируется, что это судно будет перевозить грузы на маршруте "Балтийск - Усть-Луга".

«Маршал Рокоссовский» - это 200-метровый автомобильно-железнодорожный паром-газоход ледовой категорией Arc4 с закрытой грузовой палубой для вагонов и открытой верхней палубой для автотрейлеров и автомобилей.

О времени прибытия в Калининград нового парома не сообщается.