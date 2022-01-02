Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество2 января 2022 8:05

До 9 января Калининградскую область посетят более 60 тысяч туристов

По оценке регионального министерства культуры и труизма, уровень бронирования отелей достигнет 90%
Надежда РЖЕВСКАЯ
Надежда РЖЕВСКАЯ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
До 9 января Калининградскую область посетят более 60 тысяч туристов.

До 9 января Калининградскую область посетят более 60 тысяч туристов.

Фото: Александр Подгорчук

До 9 января регион ждет более 60 тысяч туристов. Об этом в интервью ТАСС сообщил министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак.

- Калининград является одним из самых популярных направлений в части внутреннего туризма и одним из лидеров бронирования турпоездок на новогодние праздники. Загрузка отелей в регионе сейчас на уровне 80%, но это далеко не предел, - отметил Андрей Ермак. - Многие планируют поездки и бронируют отели по быстро принятому решению, поэтому на направления Калининград и побережье Балтики уровень бронирования, полагаю, достигнет 90%.

По мнению министра, на востоке области бронирование будет ниже, «поскольку в новогодние праздники туристы стараются быть ближе к каким-то центральным событиям в регионе».

2020 год стал рекордным для Калининградской области по туристическому потоку - в регионе побывали 1 миллион 900 тысяч туристов.

Ранее Андрей Ермак заявил, что у калининградцев выявлен синдром Барселоны и Амстердама.