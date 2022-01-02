Еще 174 калининградца заразились коронавирусом

За последние сутки в Калининградской области коронавирусом заболели 174 человека. Фото: ИВАНОВА Диана

За последние сутки в Калининградской области зафиксировано 174 случая заражения коронавирусом (на три случая меньше, чем сутками ранее. - Ред.). Об этом сообщает федеральный оперштаб.

- За последние сутки в России выявлено 18 233 случая COVID-19 в 84 регионах, из них 1 591 (8,7%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране нарастающим итогом выявлено 10 537 966 человек в 85 регионах, - приводит данные оперштаб.

Также за сутки зафиксировано 811 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 310 518 человек.