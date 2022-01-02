Подростки, покинувшие санаторий в Светлогорске, найдены

Вечером 1 января полиция и волонтеры начали поиски подростков, покинувших санаторий в Светлогорске.

- Полиция Светлогорска разыскивает троих подростков, которые самовольно ушли из лечебного учреждения, расположенного в Светлогорске. Проживают в Гусеве, - сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области.

Ориентировки на каждого беглеца разместил в социальных сетях и поисково-спасательный отряд «Запад».

Известно, что Алексей О. и Илона С. – 2005 года рождения, еще одна участница компании - помладше, 2008 года рождения.

Вскоре в Инстаграме регионального УМВД появилось сообщение о том, что подростки найдены, они живы.

- Найдены! Отмечали Новый год! Уходит без спроса – нельзя! За поведение двойка! – сообщили в пресс-службе ведомства.