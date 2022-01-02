Весной в поселке Веселовка начнутся репетиции спектакля «Кант. Вечности не будет»

Летом этого года у Дома Канта в поселке Веселовка Черняховского городского округа пройдет спектакль "Кант. Вечности не будет". Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

Летом 2022-го на уличной сцене в поселке Веселовка Черняховского городского округа состоится премьера спектакля Тильзит-театра по пьесе Арвидаса Юозайтиса «Кант. Вечности не будет». Об этом сообщается на официальном сайте Кафедрального собора.

О том, как идет работа над постановкой, рассказал режиссер Тильзит-театра Александр Загораев.

- Мы провели предварительную работу с художником по костюмам и декорациям, придумали решения спектакля, - прокомментировал режиссер. - Долго ездили по магазинам тканей, подбирали материал. Пока нашли не все - новый привоз будет в следующем году. Так как пьеса историческая, уделяем этому особое внимание.

Александр Загораев отметил также, что главный тезис спектакля – как Кант потерял любовь женщины из-за любви к философии.

- В контексте пьесы я стараюсь идти от автора и не нарушать его главных приоритетов - но смысл произведения немножко изменится, - отметил Загораев. - В нашем случае это будет не просто повествовательная история о том, как Кант переживал те или иные драмы в своей жизни. Спектакль Тильзит-театра - о том, как он лишился любви к женщине из-за своей любви к философии. К науке.

Отмечается, что первые репетиции с актерами планируются не раньше февраля.

- Вплотную займемся этим в мае. Распределение по ролям уже сделано, - отметил Александр Загораев. Он не стал называть имя актера, который сыграет Канта.