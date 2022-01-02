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Общество2 января 2022 12:01

В Озерском районе водитель «Фольксваген Джетта» наехал на пешехода

69-летний пешеход находился на проезжей части с явными нарушениями правил дорожного движения
Надежда РЖЕВСКАЯ
Надежда РЖЕВСКАЯ
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В результате ДТП пешеход получил травмы, а машина вылетела в кювет.

В результате ДТП пешеход получил травмы, а машина вылетела в кювет.

Фото: УГИБДД Калининградской области

В субботу, 1 января в 19 часов 15 минут на автомобильной дороге «Черняховск-Озерск» 23-летний водитель «Фольксваген Джетта» сбил пешехода, не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся в кювет. Об этом сообщает региональная ГИБДД.

В ведомстве отметили, что «пешеход в нарушение правил дорожного движения находился на проезжей части без цели ее перехода в темное время суток, вне населенного пункта, на не освещенном участке дороги, без предметов со светоотражающими элементами».

Отмечается, что 69-летний пешеход получил травмы.