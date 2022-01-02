Пенсионеры и неработающие: кто в Калининграде заболел COVID-19 за последние сутки

Чаще всего у инфицированных коронавирусом калининградцев болезнь протекает как ОРВИ.
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В Калининградской области за последние сутки коронавирус выявлен у 174 человек. Данные приводит региональный оперштаб.
- В структуре - 158 случаев ОРВИ, в 7 случаях у заболевших выявлена пневмония, у 9-ти инфицированных заболевание протекает бессимптомно, - рассказали в оперштабе.
Среди заболевших:
- 64 пенсионера;
- 50 неработающих;
- 20 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 10 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 6 работников транспортных предприятий, водителей;
- 6 учащихся;
- 5 работников образовательных учреждений;
- 3 студента образовательных учреждений;
- 2 медицинских работника;
- 2 работающих на промышленных предприятиях;
- 1 сотрудник банка;
- 1 сотрудник охранного предприятия;
- 1 работник предприятий пищевой промышленности;
- 1 работник учреждения культуры;
- 1 неорганизованный ребенок до 6 лет;
- 1 ребенок, посещающий детский сад.