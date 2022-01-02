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Общество2 января 2022 12:22

Пенсионеры и неработающие: кто в Калининграде заболел COVID-19 за последние сутки

Свежие данные сообщили в региональном оперштабе по контролю за распространением коронавируса
Надежда РЖЕВСКАЯ
Надежда РЖЕВСКАЯ
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Чаще всего у инфицированных коронавирусом калининградцев болезнь протекает как ОРВИ.

Чаще всего у инфицированных коронавирусом калининградцев болезнь протекает как ОРВИ.

Фото: Клопс.Ru

В Калининградской области за последние сутки коронавирус выявлен у 174 человек. Данные приводит региональный оперштаб.

- В структуре - 158 случаев ОРВИ, в 7 случаях у заболевших выявлена пневмония, у 9-ти инфицированных заболевание протекает бессимптомно, - рассказали в оперштабе.

Среди заболевших:

- 64 пенсионера;

- 50 неработающих;

- 20 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 10 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 6 работников транспортных предприятий, водителей;

- 6 учащихся;

- 5 работников образовательных учреждений;

- 3 студента образовательных учреждений;

- 2 медицинских работника;

- 2 работающих на промышленных предприятиях;

- 1 сотрудник банка;

- 1 сотрудник охранного предприятия;

- 1 работник предприятий пищевой промышленности;

- 1 работник учреждения культуры;

- 1 неорганизованный ребенок до 6 лет;

- 1 ребенок, посещающий детский сад.