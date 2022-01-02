74-летний житель Светлого, находясь за рулем «Рено», потерял сознание

74-летний водитель "Рено" доставлен в Калининградскую областную клиническую больницу. Фото: УГИБДД Калининградской области

В Светлом на улице Советской автомобиль «Рено» столкнулся с двигавшимся по дороге автомобилем «Джили Атлас», а также с тремя другими машинами (марки, степень повреждения автомобилей не уточняются. – Ред.). Об этом сообщает региональная ГИБДД.

Водитель «Рено» - 74-летний житель Светлого, находясь за рулем, потерял сознание. В результате участниками ДТП стали пять автомобилей.

Известно, что на месте ДТП с водителем «Рено» работали медики реанимационной бригады. Мужчина доставлен в Калининградскую областную клиническую больницу.