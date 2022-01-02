В БФУ изучают жуков, застывших в янтаре, и дают им имена

Жуки, застывшие в янтаре, вдохновляют калининградских исследователей на новые открытия. Фото: Калининградский Музей янтаря

На днях кафедра географии океана БФУ имени Канта отметила полувековой юбилей. Деятельность калининградских исследователей в вопросах изучения богатств океана касается весьма неожиданных и тонких миров. В частности, «в рамках «янтарного» направления изучаются включения в янтаре, описываются новые виды насекомых».

- В честь 50-летия кафедры сотрудниками научно-образовательного центра «Геоэкология и морское природопользование» был назван новый обнаруженный в балтийском янтаре вид жуков — Aberrokorynetes oceanojubilaei, - сообщили в пресс-службе вуза.

Ранее в Музее янтаря также рассказывали об этом же исследовании.

- Описан второй вид вымершего рода жука-пестряка на основании хорошо сохранного экземпляра в балтийском янтаре, изученного с помощью микрокомпьютерной томографии, - сообщили в музее.

Два вымерших вида подсемейства жуков-пестряков были описаны еще в 1990 году на основании всего двух инклюзов. Спустя 30 лет эта группа жуков снова стала предметом пристального внимания. Открыт и описан дополнительный новый ископаемый вид - Aberrokorynetes oceanojubilaei.

Примечательно, что исследователями создана матрица из 24 внешних признаков, и сходство/различие жуков проанализировано математически.

Как поясняют специалисты, такой анализ - трудоемкий, а применяется для того, чтобы показать в числах, кто и на кого похож, кто от кого произошел, кто к кому эволюционно ближе.