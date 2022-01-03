Моряки Балтфлота стали лучшими в военно-морских силах России

По итогам боевой подготовки за 2021 год Балтийский флот первое место среди флотов ВМФ России. Как сообщили в отделе информационного обеспечения Балтийского региона (Калининград), моряками-балтийцами завоеваны 7 призов главнокомандующего ВМФ по различным видам подготовки.

Балтийцы также приняли активное участие в Армейских международных играх – в нашей команде их оказалось 132 человека. Представители БФ выступали в 15 окружных этапах «АрМИ-2021», одержав победы в конкурсах «Военное ралли» и «Мастера автобронетанковой техники», заняв в других состязаниях два вторых и два третьих места.