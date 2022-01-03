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Происшествия3 января 2022 8:25

Майор из Гусева за взятки обещал сослуживцам загранкомандировку

На самом деле офицер реальной возможности повлиять на решения командования части не имел
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ
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Майор Алексей Пономарев, проходящий военную службу в войсковой части 90151 (по данным из открытых источников, это бывшая 79-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада - теперь 18-я гвардейская мотострелковая дивизия).

Офицер открыл торговлю служебными командировками за пределы Российской Федерации: мол, за приемлемую сумму могу поспособствовать. В желающих послужить Родине за границей недостатка не было – как установили сотрудники военного следственного отдела СКР по Гусевскому гарнизону, с декабря 2019-го года по ноябрь 2020 года с соответствующей просьбой к Пономареву обратились 7 сослуживцев. От них ушлый майор получил в общей сложности 990 тысяч рублей. За миллион сумма взяток перевалить не успела - при получении 160 тысяч рублей от очередного соискателя гвардейца взяли с поличным.

Самое интересное при всем при этом то, что в действительности Пономарев не имел реальной возможности «организовать» заграничную командировку кому бы то ни было. Ибо подобные решения находятся целиком в компетенции командования части. Так что, взятки военные давали зря. Кстати еще в ходе предварительного следствия и рассмотрения уголовного дела в суде обвиняемый часть денег потерпевшим вернул, и теперь надеется, что этот факт будет учтен при вынесении решения судом.