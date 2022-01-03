Под Калининградом горел дом с мансардой

Вечером 2 января в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в садовом товариществе «Калининградец» в поселке Мушкино Багратионовского городского округа.

По прибытии на место пожарных расчетов ПСЧ-23, ПСЧ-4, ПСЧ-3 и помогавшей им пожарной команды от войсковой части 45752-Д МО РФ (всего 19 человек и 4 единицы техники) выяснилось, что горит мансарда нежилого дачного дома из кирпича. Кроме того, огнем оказалась охвачена шиферная кровля строения. Общая площадь пожара составила 70 квадратных метров.

Возгорание в итоге было благополучно ликвидировано, обошлось без пострадавших.