Двое калининградцев устроили салют из автомата

Пресс-служба регионального Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ сообщает задержании стрелявших на улице Фермора в Калининграде.

Инцидент произошел во дворе жилого дома поздним вечером 2 января. Двое мужчина вспарывали воздух автоматными очередями. Прибывшие росгвардейцы задержали обоих стрелков, при обыске по месту жительства одного из них был обнаружен автомат Калашникова – правда, охолощенный, то есть, годный исключительно для стрельбы свето-шумовыми патронами. Которые, кстати. также нашлись в квартире задержанного.

Автоматчикам может грозить уголовная статья «Хулиганство» - именно ее инкриминировали 23-летнему жителю Гвардейска, который в декабре гостил гостил у родственников в Калининграде, перебрал со спиртным и начал палить из такого же АК на улице Фрунзе. Этого стрелка брали уже непосредственно по месту жительства при силовой поддержке бойцов ОМОНА. И теперь гвардейцу грозит лишение свободы на срок до 7 лет.