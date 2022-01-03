За минувший год на Балтфлоте проведено больше 30 военных учений

Корабельные соединения и тактические группы Балтийского флота в 2021 году провели свыше 30 тактических учений различного уровня, а экипажи кораблей сдали более 120 курсовых задач. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения Балтийского региона (Калининград)..

Кроме того, по данным источника, штабы корабельных соединений провели пять командно-штабных и девять зачетно-тактических учений, а также два сбора на рейде с кораблями Балтийской и Ленинградской военно-морских баз. Общая наплаванность (время нахождения в море без захода в порт) кораблей флота в 2021 году составила около 3 тысяч суток, корабли и суда обеспечения прошли в общей сложности порядка 200 тысяч морских миль. Подготовлены ударные, тральные и десантные корабельные тактические группы. Экипажами кораблей БФ выполнено 430 боевых упражнений, в том числе противоминные, а также ракетные, артиллерийские и торпедные стрельбы, минные постановки, глубинные бомбометания.

В настоящее время несколько кораблей Балтийского флота успешно решают задачи в дальней морской зоне.