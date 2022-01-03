Пенсионеры, безработные, бизнесмены: кто в Калининграде заразился коронавирусом за последние сутки

Из 164 человек, подхвативших коронавирус за последние сутки в Калининградской области, вновь больше всего пенсионеров – 43. На втором месте – 33 официально неработающих, лишь немного уступают им индивидуальные предприниматели и иные работающие – их 32 человека.

Далее следуют (по мере убывания): 10 сотрудников сферы торговли и общепита, по 7 студентов и учащихся образовательных учреждений, 5 «неорганизованных» детей в возрасте до 6 лет, столько же работников образования, по 4 представителя промышленности, и транспорта, по 3 – сотрудника банков и воспитанников детсадов, 2 медработника, 2 охранника, 2 работника сферы ЖКХ, а также по одному работнику пищепрома и предприятия по оказанию бытовых услуг.