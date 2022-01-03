Калининградец совершил не менее 20 краж из местных супермаркетов

В Калининграде полицейские задержали горожанина, наводившего ужас на местные супермаркеты.

Ранее 41-летний мужчина уже был судим за кражу, грабеж и разбой. Разработанный им метод отличался простотой и эффективностью. Уголовник решительным шагов входил в торговый зал, набивал одинаковыми продуктами корзину или тележку, после чего столь же уверенно проходил мимо кассы, не оплачивая покупки.

- В ОМВД России по Ленинградскому району поступило сразу несколько похожих заявлений от сотрудников супермаркетов, - подтвердили в пресс-службе регионального УМВД России. – Причем, как выяснилось, благодаря камерам видеонаблюдения, в одни и те же торговые залы злоумышленник приходил по несколько раз.

Так, из магазина на улице Нарвской вор вынес продуктов больше чем на 4 тысячи рублей, из торговой точки на улице Горького – сначала на 5 800, через пару дней – еще на 4 000, а позже еще на 3 600, супермаркет на Озерова обворовал на 7 600 рублей. Участковые уполномоченные полиции подсчитали, что калининградец совершил не менее 20 подобных налетов.