В Калининграде загорелся пятиметровый рекламный щит

В Калининграде в понедельник 3 января произошел необычный пожар на улице Озерной. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России, сигнал о нем поступил в Центр управления в кризисных ситуациях в 18:29.

- Горел пластиковый рекламный щит размером 5 на 0,5 метра на площади половины квадратного метра. Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет, - уточняет пресс-служба.

Сообщается также, что для ликвидации пожара привлекался расчет пожарно-спасательной части СПСЧ в составе 5 человек и 1 единицы техники.