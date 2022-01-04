В Янтарном после дождей затопило Советскую улицу

Потоп в Янтарном на Советской улице Фото: Иван МАРКОВ

В Янтарном после того, как растаял снег и несколько дней шел дождь, затопило улицу Советскую в районе поворота на Приморскую (у заправки «Сургутнефтегаз»). В итоге, жители микрорайона и те, кто арендовал номера в гостиницах и апартотелях, вынуждены выбираться в центр поселка дворами – под водой не только проезжая часть, но и тротуары.

Напомним, что ранее о подтоплениях сообщали также жители Гурьевска (там талой и дождевой водой залило улицу Горную) и Зеленоградска, где вода подошла вплотную к надувным Деду Морозу и Снегурочке.