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Общество4 января 2022 7:07

В Янтарном после дождей затопило Советскую улицу

Под водой не только проезжая часть, но и тротуары
Иван МАРКОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Потоп в Янтарном на Советской улице

Потоп в Янтарном на Советской улице

Фото: Иван МАРКОВ

В Янтарном после того, как растаял снег и несколько дней шел дождь, затопило улицу Советскую в районе поворота на Приморскую (у заправки «Сургутнефтегаз»). В итоге, жители микрорайона и те, кто арендовал номера в гостиницах и апартотелях, вынуждены выбираться в центр поселка дворами – под водой не только проезжая часть, но и тротуары.

Напомним, что ранее о подтоплениях сообщали также жители Гурьевска (там талой и дождевой водой залило улицу Горную) и Зеленоградска, где вода подошла вплотную к надувным Деду Морозу и Снегурочке.