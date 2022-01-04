В Зеленоградске отдыхающие раздели бронзовую курортницу

Одевание курортницы стало зеленоградской модой, но появился и новый тренд - раздевание Фото: Иван МАРКОВ

В Зеленоградске, ставшем в Калининградской области главным центром притяжения на новогодние праздники, отдыхающие раздели бронзовую курортницу. Об этом возмущенные горожане написали в сообществе «Подслушано в Зеленоградске».

- Люди города Зеленоградск украшают курортницу зимой одеждой ручной работы. Мужчина в светлой куртке на фото со своей компанией решил установить свои порядки и 3 января в 23:55, снял с нее вязаные вещи и выкинул в мусорницу, - написал возмущенный горожанин. - На замечание со стороны не отреагировал, произнес только массу оскорблений в ответ. Очень жаль, что даже в данном возрасте люди не умеют ценить чужой труд... И зачем сразу в мусорницу, ведь можно было просто положить на лавочку рядом, раз так не нравится то, что делают другие.

Правда, мнения подписчиков сообщества по поводу нарядов памятника курортнице разделились.

- Снял и снял! Может ему не нравится, что произведение искусства тряпками завесили, - написала одна из горожанок.

- Я считаю, что нельзя вешать вещи на арт-объект. Ценить надо произведение, а не превращать его в манекен, - добавил второй житель.

- Курортница красива в том виде, в котором ее создал автор, и не нуждается ни в каких дополнениях, - подытожила третья зеленоградка.