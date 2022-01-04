Очевидец: в Калининграде на Ленинском проспекте автобус насмерть сбил мужчину

Место смертельного ДТП Фото: «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».

В Калининграде днем во вторник 4 января произошло смертельное ДТП на Ленинском проспекте, напротив «Атлантики».

- Автобус сбил пешехода, стоявшего на зебре (труп), - пишет в сообществе автомобилистов Калининградской области очевидица Любовь Дудорова. – Он стоял возле пешеходного перехода, ждал зеленый свет.

Далее свидетельница аварии пояснила, что микроавтобус подрезал рейсовый автобус, который в свою очередь сменил траекторию движения и сбил пешехода.

- Это парень молодой, лет 25, - добавила она.

Через некоторое время в сети появилось фото сбитых автобусом тротуарных ограждений. Таким образом, транспортное средство действительно вылетело на тротуар, сбив стоявшего там пешехода.