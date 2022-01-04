В Калининградской области от коронавируса умерли еще 6 человек

В Калининградской области за минувшие сутки коронавирусом заразились 142 человека. Как сообщает оперативный штаб по контролю за распространением инфекции, у 125 пациенов симптомы ОРВИ, у 6 – пневмония, а также 11 человек переносят болезнь бессимптомно.
Количество летальных случаев, по данным министерства здравоохранения Калининградской области, увеличилось на 6 и достигло 1297.
Среди заболевших больше всего безработных и пенсионеров, их 42 и 40 соответственно. А также коронавирусом заразились:
- 17 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 7 работников транспортных предприятий, водителей;
- 7 неорганизованных детей до 6 лет;
- 7 учащихся;
- 6 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 5 студентов из четырех образовательных учреждений;
- 2 медицинских работника;
- 2 работника предприятий пищевой промышленности;
- 2 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;
- 1 работник образовательных учреждений;
- 1 работающий на промышленных предприятиях;
- 1 сотрудник учреждения культуры;
- 1 вахтовик;
- 1 ребенок, посещающий детский сад.