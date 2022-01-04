В Калининградской области от коронавируса умерли еще 6 человек

В Калининградской области за минувшие сутки коронавирусом заразились 142 человека. Как сообщает оперативный штаб по контролю за распространением инфекции, у 125 пациенов симптомы ОРВИ, у 6 – пневмония, а также 11 человек переносят болезнь бессимптомно.

Количество летальных случаев, по данным министерства здравоохранения Калининградской области, увеличилось на 6 и достигло 1297.

Среди заболевших больше всего безработных и пенсионеров, их 42 и 40 соответственно. А также коронавирусом заразились:

- 17 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 7 работников транспортных предприятий, водителей;

- 7 неорганизованных детей до 6 лет;

- 7 учащихся;

- 6 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 5 студентов из четырех образовательных учреждений;

- 2 медицинских работника;

- 2 работника предприятий пищевой промышленности;

- 2 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;

- 1 работник образовательных учреждений;

- 1 работающий на промышленных предприятиях;

- 1 сотрудник учреждения культуры;

- 1 вахтовик;

- 1 ребенок, посещающий детский сад.