Появилось видео смертельного ДТП на Ленинском проспекте

Момент смертельного ДТП Фото: «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».

В сети появилось видео смертельного ДТП, произошедшего во вторник днем 4 января. Судя по опубликованному в сообществе автомобилистов Калининградской области ролику, рейсовый автобус №105, следовавший из Светлого в Калининград, был подрезан грузовым микроавтобусом. Уходя от столкновения, транспортное средство сместило траекторию движения и выехало на обочину, где стояли двое пешеходов.

Стоявший ближе всего к проезжей части мужчина не успел среагировать, и был сбит автобусом. Получив травмы, не совместимые с жизнью, он скончался на месте.

Факт смерти подтвердили и в ГИБДД:

- По предварительным данным, 4 января 2022 года около 08 часов 55 минут по Ленинскому проспекту около дома 42б, следовал автобус Ивеко под управлением 44-летнего водителя, который не справился с управлением и допустил наезд на пешехода. Пешеход стоял на краю тротуара, с целью дальнейшего перехода. В результате ДТП 31-летний мужчина скончался на месте происшествия. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщает пресс-служба ведомства.