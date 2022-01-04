В Калининградской области полностью привились от коронавируса 544 188 человек

В Калининградской области по состоянию на 3 января полностью привились от коронавируса 544 188 человек. Также, по данным регионального минздрава, первую дозу вакцины получили 568 754 человека. Сообщается, что в регион нарастающим итогом поступило 754 074 комплекта доз вакцины.

Напомним, что еще в начале декабря главный санитарный врач Калининградской области Елена Бабура заявила, что «никаких снятий ограничений и послабления ограничений в ближайшее время точно не предвидится».

- У нас нет еще коллективного иммунитета, и вокруг очень много для коронавирусной инфекции мишеней, которые обязательно встретятся с инфекцией и обязательно будут болеть, - добавила тогда Бабура.