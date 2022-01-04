В Калининграде откроется генконсульство Узбекистана

В Калининграде в 2022 году откроется генконсульство Узбекистана. Об этом сообщает портал Podrobno.uz со ссылкой на проект «Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы».

Всего Узбекистан намерен открыть девять новых консульств. Причем, в России пять. Кроме Калининграда, они появятся в Самаре, Астрахани, Туле и Нижнем Новгороде, а также в Шымкенте (Казахстан), Праге (Чехия), Оттаве (Канада) и Пусане (Южная Корея).

Кроме того, планируется увеличить штат генконсульств в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Казани, Ростове-на-Дону, Новосибирске и Екатеринбурге (все города – Россия), Нью-Йорке (США), Франкфурте на Майне (Германия) и Стамбуле (Турция).