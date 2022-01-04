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Общество4 января 2022 17:18

Власти Зеленоградска объяснили, почему не видят смысла в строительстве ливневок

По их словам, многие улицы «имеют ярко выраженный уклон», и поэтому вода утечет сама
Иван МАРКОВ
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Подтопления на Курортном проспекте

Подтопления на Курортном проспекте

Фото: Группа "Подслушано Зеленоградск" в "ВКонтакте"

В праздники некоторые улицы Зеленоградска оказались подтопленными из-за таяния снега и проливных дождей, поэтому один из жителей решил пошутить по этому поводу. Мужчина оставил комментарий под фотографией акробата на ходулях, вышагивающего по Курортному проспекту: «В городе без ливневок только так и гулять».

Судя по всему, комментарий не понравился зеленоградским чиновникам. Один из них от лица администрации ответил, что в ливневках на большинстве улиц курортного города нет смысла:

- В городе строят ливневки и ливнеприемники там, где это необходимо. Но так как город исторически стоит на высоком песчаном берегу и многие улицы имеют ярко выраженный уклон, на них нет необходимости в ливневой канализации. Дождевая вода стекает под естественный уклон в дренажные канавы, - написал чиновник.

Отметим, что в начале января отдыхающие жаловались на подтопление центральных улиц города. Залило водой даже главную туристическую улицу – Курортный проспект.