Власти Зеленоградска объяснили, почему не видят смысла в строительстве ливневок

Подтопления на Курортном проспекте Фото: Группа "Подслушано Зеленоградск" в "ВКонтакте"

В праздники некоторые улицы Зеленоградска оказались подтопленными из-за таяния снега и проливных дождей, поэтому один из жителей решил пошутить по этому поводу. Мужчина оставил комментарий под фотографией акробата на ходулях, вышагивающего по Курортному проспекту: «В городе без ливневок только так и гулять».

Судя по всему, комментарий не понравился зеленоградским чиновникам. Один из них от лица администрации ответил, что в ливневках на большинстве улиц курортного города нет смысла:

- В городе строят ливневки и ливнеприемники там, где это необходимо. Но так как город исторически стоит на высоком песчаном берегу и многие улицы имеют ярко выраженный уклон, на них нет необходимости в ливневой канализации. Дождевая вода стекает под естественный уклон в дренажные канавы, - написал чиновник.

Отметим, что в начале января отдыхающие жаловались на подтопление центральных улиц города. Залило водой даже главную туристическую улицу – Курортный проспект.