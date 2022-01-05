Калининград вошел в десятку популярных городов для женского отдыха в новогодние праздники

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Сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил, в каких городах отдыхают женщины в новогодние праздники.

Самые популярные города для женщин в новогодние каникулы — Феодосия, Сочи, Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Волгоград, Калининград, Екатеринбург, Челябинск и Кисловодск.

По статистике Tvil.ru, женщины путешествуют по стране в новогодние праздники от 2 до 6 ночей и тратят на проживание от 500 рублей до 4,8 тысячи рублей в сутки. В среднем, женщины путешествуют вдвоём и тратят около 10 тысяч рублей за три дня.

Десять популярных городов для женщин на Новый год:

Москва — 2451 руб. / 4 ночи

Феодосия — 2175 руб. / 4 ночи

Санкт-Петербург — 3740 руб. / 3,5 ночи

Сочи — 1409 руб. / 5 ночей

Нижний Новгород — 2297 руб. / 1,5 ночи

Волгоград — 1647 руб. / 2 ночи

Калининград — 4797 руб. / 6 ночей

Екатеринбург — 500 руб. / 2 ночи

Челябинск — 1788 руб. / 3 ночи

Кисловодск — 2500 руб. / 3 ночи