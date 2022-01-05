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Общество5 января 2022 12:26

Более 700 военнослужащих Балтфлота получили жилье в 2021 году

Виктор Сергеев
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Фото: пресс-служба Балтфлота

По итогам 2021 года более 700 военнослужащих Балтийского флота были обеспечены служебным и постоянным жильем. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.

Кроме того, около 80 военнослужащих Балтийского флота, получили жилищную субсидию, за счет которой они приобрели жилые помещения для постоянного проживания. Общая сумма бюджетных средств, выделенных флоту, для предоставления жилищной субсидии в 2021 году превысила 700 млн. рублей. Средняя сумма субсидии на семью военнослужащего в текущем году превысила 9 млн рублей

В 2022 году в Калининграде запланирован ввод в эксплуатацию четырех многоквартирных домов со служебным жильем по улицам Артиллерийская и Ломоносова