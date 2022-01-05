32 пенсионера, 2 медика: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 119 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболеваемости 106 случаев ОРВИ, 8 пневмоний и 5 бессимптомных случаев..

Среди заболевших:

- 32 пенсионера;

- 2 медицинских работника;

- 1 работник образовательных учреждений;

- 7 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

-3 работающих на промышленных предприятиях;

- 9 работников транспортных предприятий, водителей;

-1 работник предприятий пищевой промышленности;

- 2 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;

- 1 сотрудник учреждения культуры;

- 1 сотрудник охранного предприятия;

- 2 сотрудника с/х;

- 16 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 1 неорганизованный ребенок до 6 лет;

- 1 ребёнок, посещающий детский сад;

- 4 учащихся;

- 4 студентов 3 образовательных учреждений;

- 32 неработающих.