Под Калининградом сотрудник Росгвардии спас жизнь пассажиру автобуса

. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

В Калининградской области сотрудник Росгвардии спас жизнь пассажиру автобуса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудник вневедомственной охраны, старший прапорщик полиции Андрей Новиков направлялся домой со службы, когда заметил в автобусе Калининград-Корнево мужчину, которому стало плохо.

Росгвардец оперативно среагировал поняв, что у гражданина приступ эпилепсии и оказал первую доврачебную помощь. Благодаря своевременным действиям сотрудника Росгвардии пожилой мужчина выжил. На место была вызвана бригада скорой медицинской помощи, мужчину госпитализировали.