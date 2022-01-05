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Общество5 января 2022 13:35

Под Калининградом сотрудник Росгвардии спас жизнь пассажиру автобуса

Виктор Сергеев
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Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

В Калининградской области сотрудник Росгвардии спас жизнь пассажиру автобуса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудник вневедомственной охраны, старший прапорщик полиции Андрей Новиков направлялся домой со службы, когда заметил в автобусе Калининград-Корнево мужчину, которому стало плохо.

Росгвардец оперативно среагировал поняв, что у гражданина приступ эпилепсии и оказал первую доврачебную помощь. Благодаря своевременным действиям сотрудника Росгвардии пожилой мужчина выжил. На место была вызвана бригада скорой медицинской помощи, мужчину госпитализировали.