Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество5 января 2022 15:04

Коронавирус за сутки выявили в 15 городах Калининградской области

Виктор Сергеев
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Фото: Александр Подгорчук

За сутки в Калининградской области было выявлено 119 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 15 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 81 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ - 2,

Озерский городской округ – 1,

Балтийский городской округ – 2,

Гвардейский городской округ - 4,

Полесский городской округ – 5,

Гурьевский городской округ - 10,

Гусевский городской округ – 2,

Светловский городской округ – 2,

Зеленоградский городской округ – 1,

Краснознаменский городской округ – 1,

Ладушкинский городской округ – 2,

Советский городской округ - 1,

Мамоновский городской округ – 2,

Черняховский городской округ – 3,