Коронавирус за сутки выявили в 15 городах Калининградской области

. Фото: Александр Подгорчук

За сутки в Калининградской области было выявлено 119 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 15 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 81 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ - 2,

Озерский городской округ – 1,

Балтийский городской округ – 2,

Гвардейский городской округ - 4,

Полесский городской округ – 5,

Гурьевский городской округ - 10,

Гусевский городской округ – 2,

Светловский городской округ – 2,

Зеленоградский городской округ – 1,

Краснознаменский городской округ – 1,

Ладушкинский городской округ – 2,

Советский городской округ - 1,

Мамоновский городской округ – 2,

Черняховский городской округ – 3,