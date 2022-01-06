В Калининградской области выявили минимальное за полгода число случаев коронавируса

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За минувшие сутки в Калининградской области выявили 125 новых случаев коронавируса. Это минимальный показатель за последние полгода - сопоставимые цифры отмечались в регионе в конце июня. Всего за время пандемии заразились 83 077 человек.

Выздоровевших за сутки стало больше на 199 человек, всего ковидом переболели 79 815 человек.

Отметим также, что пока темпы заболеваемости гораздо ниже тех, что были в Калининградской области в январе 2021-го. Для сравнения, год назад 6 января в регионе выявили 215 заразившихся за сутки.