Власти окажут помощь калининградцам, которые не могут вылететь из Казахстана

Рейсы из Калининграда в Алматы и обратно, запланированные на 6 января, отменены. О том, как ведется работа с жителями региона и туристами, на своей странице в Facebook рассказал министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак

- Туристы, не вылетевшие рейсами авиакомпании NordWind из Алматы в Калининград и обратно, могут обращаться за актуальной информацией в Центр поддержки пассажиров по телефону 7 495 730 43 30 или help.nordwindairlines.ru, - написал Ермак. - Со всеми пассажирами проводится работа, контакт-центр NordWind обзванивает пассажиров, возможно, пока не до всех дозвонились.

Министр «настоятельно рекомендовал» россиянам оперативно связаться с ближайшим дипломатическим представительством и обозначить свой статус с контактными данными для обратной связи. По словам Андрея Ермака, МИД России поддерживает круглосуточную работу ситуационно-кризисного центра, куда можно передавать информацию: 7 495 695 45 45, через мессенджер WhatsApp 7 985 046 52 97 или электронную почту dskc@mid.ru

Напомним, с 5 января из-за массовых протестов в Казахстане введен режим чрезвычайного положения.