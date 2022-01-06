Калининградская полиция разыскивает пропавшую 13-летнюю школьницу

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Полиция объявила розыск 13-летней Екатерины Савиновой. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, 5 января она ушла из дома в посёлке Ушаково Гурьевского района и до сих пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 15-17 лет, среднего телосложения, рост около 155 см, голубые глаза, короткие фиолетовые волосы до плеч, прямые. Одета в светло-коричневую куртку, светлые джинсы и белые кроссовки.

Поисками Екатерины занимается личный состав отдела полиции и волонтеры ПСО «Запад».

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Екатерины Савиновой, просят незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: +7 (40151) 3-07-69, 3-07-68, 02 или 102.