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Общество6 января 2022 10:29

Калининградская полиция разыскивает пропавшую 13-летнюю школьницу

Девочка ушла из дома накануне
Николай Литвинов
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Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Полиция объявила розыск 13-летней Екатерины Савиновой. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, 5 января она ушла из дома в посёлке Ушаково Гурьевского района и до сих пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 15-17 лет, среднего телосложения, рост около 155 см, голубые глаза, короткие фиолетовые волосы до плеч, прямые. Одета в светло-коричневую куртку, светлые джинсы и белые кроссовки.

Поисками Екатерины занимается личный состав отдела полиции и волонтеры ПСО «Запад».

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Екатерины Савиновой, просят незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: +7 (40151) 3-07-69, 3-07-68, 02 или 102.