На Куршской косе сгорел двухэтажный немецкий дом

Пожар в поселке Рыбачий на Куршской косе начался в седьмом часу вечера в среду, 5 января.Как сообщает пресс-служба областного Управления МЧС, возгорание произошло в двухэтажном доме довоенной постройки на улице Победы.

На первом этаже в двухкомнатной квартире выгорела комната, кухня на площади и коридор. Также прогорело потолочное деревянное перекрытие на втором этаже. ЧП обошлось без пострадавших нет.

На место выезжали пожарные расчеты ПСЧ-15, ОП ГБУ «ОГПС и ГО» п.Рыбачий и ДПК поселка Рыбачий. Всего в тушении пожара приняли участие 12 человек и 3 единицы техники.