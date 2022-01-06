Один школьник и больше 30 пенсионеров: кто заразился коронавирусом в Калининградской области

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировали 125 новых случаев коронавирусной инфекции. Как сообщает региональный оперативный штаб, среди заболевших:

- 31 пенсионер;

- 31 индивидуальный предприниматель и иные работающие;

- 25 неработающих.

- 14 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 4 работника образовательных учреждений;

- 4 студента четырех образовательных учреждений;

- 3 медицинских работника;

- 3 работника транспортных предприятий, водителей;

- 2 сотрудника с/х;

- 2 сотрудника банков;

- 5 неорганизованных детей до 6 лет;

- 1 учащийся.

У 112 заразившихся болезнь протекает с симптомами ОРВИ, у 7 началась пневмония, 6 переносят бессимптомно.