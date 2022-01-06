Где в Калининградской области выявили новые случаи коронавируса

За минувшие сутки в Калининградской области коронавирус выявили у 125 человек. Как сообщает региональное Управление Роспотребнадзора, географически случаи заражения распределились так:
Калининград - 89
Гурьевский городской округ -6
Багратионовский городской округ - 5
Черняховский городской округ - 5
Гвардейский городской округ - 4
Гусевский городской округ - 3
Пионерский городской округ - 2
Светлогорский городской округ - 2
Советский городской округ - 2
Балтийский городской округ - 1
Зеленоградский городской округ - 1
Озёрский городской округ - 1
Полесский городской округ - 1
Правдинский городской округ - 1
Светловский городской округ - 1