Где в Калининградской области выявили новые случаи коронавируса

За минувшие сутки в Калининградской области коронавирус выявили у 125 человек. Как сообщает региональное Управление Роспотребнадзора, географически случаи заражения распределились так:

Калининград - 89

Гурьевский городской округ -6

Багратионовский городской округ - 5

Черняховский городской округ - 5

Гвардейский городской округ - 4

Гусевский городской округ - 3

Пионерский городской округ - 2

Светлогорский городской округ - 2

Советский городской округ - 2

Балтийский городской округ - 1

Зеленоградский городской округ - 1

Озёрский городской округ - 1

Полесский городской округ - 1

Правдинский городской округ - 1

Светловский городской округ - 1